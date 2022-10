Com o objetivo de informar e esclarecer dúvidas sobre o edital de projetos patrocinados lançado recentemente, as empresas Usiminas estão realizando encontros com as comunidades nas quais atua. Depois de passar por Porto Alegre, Recife e Cubatão, a equipe da empresa fará o encontro com produtores locais e todo o público interessado em Ipatinga, na próxima segunda-feira (10), às 19h, no Teatro Zélia Olguin.

Lançado em setembro, o edital que busca projetos patrocinados para 2023 está com inscrições abertas até o dia 14 de outubro pelo site: https://materiais.usiminas.com/edital-usiminas-de-projetos-incentivados

Considerada a quinta, entre as cem maiores incentivadoras da cultura no Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no ano de 2021, a Usiminas preza pela democratização da cultura e vem atuando para fortalecer ainda mais o setor no país.