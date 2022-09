O projeto “Rota 60”, que apresenta à comunidade de Ipatinga a área operacional da Usiminas e os pontos turísticos da cidade, ganhou mais um atrativo. Agora, o passeio é feito a bordo de um ônibus 100% movido a energia elétrica. Com autonomia de até 250 km, o veículo comporta 42 passageiros sentados e tem tempo de recarga de 4 horas, em média.

A estreia ocorreu no último sábado (27/8), com a saída do bairro Bom Jardim. Desde maio deste ano, uma vez por mês, o “Rota 60” realiza o percurso por Ipatinga partindo de um local diferente da cidade.

A ideia do projeto faz parte das iniciativas para celebrar os 60 anos de operação da empresa e tem como objetivo levar os moradores a conhecerem espaços e monumentos urbanos, além da planta industrial da empresa.

O “Rota 60” é realizado pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 211736).

O passeio: com o conforto e o silêncio característicos de um veículo elétrico, a viagem ficou ainda mais especial para os participantes.

O percurso comemorativo percorre pontos como: a usina de Ipatinga; o viaduto do Mergulhão, no bairro Bom Retiro; a obra de Tomie Ohtake, instalada em frente à Estação Intendente Câmara; a obra de Amilcar de Castro, no Centro; o Centro de Memória Usiminas, no bairro Castelo, além da Casa do Artesão.

Presente na estreia do novo veículo, o supervisor de manutenção Adilson Afonso Marques, levou a família para o roteiro pela segunda vez. Para ele, o ônibus elétrico tornou a experiência ainda mais interessante. “É um prazer estar aqui pela segunda vez. Agora com o ônibus elétrico foi sensacional. Andar nele pelos principais pontos culturais, tombados na cidade é uma iniciativa que enriquece a comunidade”, afirmou Marques.

Para a aposentada Alda de Souza Silva, a experiência foi cheia de surpresas. Moradora de Ipatinga desde 1984, ela conheceu lugares novos pela cidade. “Tenho filhos que trabalham na Usiminas e hoje eu tive a primeira oportunidade de ir passear na área da usina. Foi maravilhoso. E esse ônibus que nunca vi na vida. É muito diferente, não tem ruído nenhum. A Usiminas está de parabéns, valeu muito a pena. Hoje, tive um dia maravilhoso. Realizei um sonho”, frisou.

SUSTENTABILIDADE E CULTURA

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, salienta que a inclusão do ônibus elétrico torna o projeto do “Rota 60” ainda mais completo, como parte de uma série de ações de responsabilidade social conectadas a conceitos da agenda ESG desenvolvidas pela empresa.

Estas iniciativas foram adotadas pela Usiminas e pelo Instituto Usiminas, como uma das formas de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, do qual a Usiminas é signatária. “Agora, além de movimentar a Economia Criativa, promover a valorização do patrimônio cultural, o ‘Rota 60’ também se torna uma iniciativa que se soma às várias outras da Usiminas ligadas à sustentabilidade”, pontuou Penélope.

PRÓXIMOS DESTINOS

O Rota 60 vai percorrer os seguintes bairros até o fim do ano:

Caravelas (24/9); Vila Militar (29/10); Vila Celeste (26/11) e Ideal (17/12). Os interessados podem agendar gratuitamente pelo WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330 (WhatsApp).