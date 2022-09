A Usiminas lançou um novo edital de patrocínios para projetos incentivados. O edital vai selecionar iniciativas aprovadas em mecanismos de incentivo Fiscal Federal e de Minas Gerais, para serem executadas ao longo do próximo ano, em suas localidades de atuação. Os interessados em participar devem acessar o site edital.usiminas.com para fazer a inscrição do projeto. No site consta também o regulamento completo e um guia com as dúvidas mais frequentes.

“A Usiminas quer estar conectada com as pessoas que fazem a transformação da sociedade. Já são mais de dois mil projetos apoiados pela companhia ao longo de quase 30 anos, direcionando recursos para diversas ações locais. Agora, com a nova edição do edital, estamos em busca de projetos que estejam conectados aos eixos de atuação social das empresas Usiminas”, explica Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora Corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social da Usiminas.

Gabriela também destaca que no ano em que a companhia completa 60 anos, a intenção é avançar com os objetivos da Agenda ESG, no social, e reforçar a atuação da Usiminas como agente de desenvolvimento nas comunidades. Os focos de atuação serão cultura e o patrimônio, esporte e saúde e comunidades sustentáveis.

O prazo para a inscrição de projetos vai até o dia 14 de outubro e o resultado da avaliação será divulgado aos proponentes em dezembro. O processo de análise das propostas segue o mesmo formato criado no ano passado, que além de contar com a análise técnica da equipe Usiminas terá a participação de representantes da sociedade civil para envolver as comunidades no processo de escolha das ações a serem realizadas.

“A Usiminas entende a importância do diálogo e irá selecionar projetos alinhados às demandas de cada município. Esses projetos devem valorizar a diversidade cultural, os patrimônios material e imaterial das localidades, além de promover a saúde e o bem-estar físico, mental, social das pessoas e o desenvolvimento local de forma sustentável para construir o presente e um futuro melhor para todos”, afirma.

Serviço:

Período de inscrição: 16 de setembro a 14 de outubro

Site: edital.usiminas.com

*Serão selecionados projetos aprovados nos seguintes mecanismos de incentivo fiscal: Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet – Artigo 18)

Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais (Minas Esportiva)

FIA – Fundo para Infância e Adolescência

Fundo do Idoso