A Ação Educativa do Instituto Usiminas, convida o público para mais uma Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas, nesta sexta-feira (11), às 19h. Os visitantes serão conduzidos em uma visita sensorial em que é possível descobrir outras formas de estar e perceber o prédio do memorial, explorando novas relações entre o interior e o exterior do Centro de Memória, seu acervo artístico e o memorial da Usiminas, que se transforma completamente ao anoitecer.

Também como parte da programação da Ação Educativa, o Arte em Família “Brincar com Imagens” encerra a exposição “A Incrível História das Ilusões”, no sábado (12), às 10h e 15h30, no Centro Cultural Usiminas. A oficina será conduzida pela artista Rosane Dias, que irá propor uma investigação sobre diversas possibilidades de criar imagens estranhas, às vezes inusitadas, mas sempre surpreendentes, a partir de diferentes formas e cores.

Para participar das atividades, os interessados podem se inscrever pelo contato: (31) 98437-3330. A programação da Ação Educativa conta com patrocínio da Usiminas e realização do Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.