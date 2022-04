A Socialyte e Absolut Produções trazem na próxima quinta-feira (7), a partir das 20h no Centro Cultural Usiminas, o show Canções e Prosa com o cantor Zé Geraldo. Fazem parte do repertório canções como Senhorita, Cidadão, Como Diria Dylan, Rio Doce, Dando Milho aos Pombos entre outros clássicos de sua discografia. O músico também interpreta outras canções de grandes parceiros como: Renato Teixeira, Xangai e Chico Teixeira.

Muito conhecido em nossa região e admirado por suas canções que passam por gerações e continuam atuais, Zé Geraldo nasceu em Rodeiro, mas foi criado na vizinha cidade de Governador Valadares.

Com mais de 40 anos de carreira, 17 álbuns e 3 DVDs, é aclamado como artista independente, autêntico e totalmente alinhado ao seu discurso. Nesses anos todos, indo e vindo mundo afora, nosso roqueiro da roça construiu e consolidou sua carreira longe dos grandes holofotes da mídia, contando sempre com um público fiel que amplifica seus versos e lota seus shows por onde passa.

Serviço:

Zé Geraldo “Canções e Prosa”

07/04 – 20h – Teatro do Centro Cultural Usiminas

Vendas no site www.eventim.com.br e na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas – R$ 60 (Ingresso solidário para todos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou material de limpeza, a ser entregue no dia do evento) R$ 120 (inteira) R$ 60 (Meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, doadores Eu Dou Valor, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier).

Informações: 31 3822-3031 – 31 98617-7642