A Moody’s Local BR, Agência de Classificação de Risco, elevou o Rating Corporativo da Usiminas para AA+.br com perspectiva estável. O destaque é que a companhia subiu dois patamares em uma única vez (antes, era AA-), o que evidencia o reconhecimento às medidas adotadas pela empresa nos últimos anos, como destacam os analistas da agência no relatório, divulgado na última semana.

“Acreditamos que a Usiminas será capaz de manter métricas de crédito adequadas”, aponta parte do relatório, referindo-se aos índices de alavancagem e a produção de liquidez. Mais a frente, o texto destaca: “O perfil de crédito reflete a posição de liderança no mercado brasileiro de aços planos, e seus custos de produção competitivos, que se beneficiam de um sistema produtivo integrado, bem como da capacidade da companhia de adaptar suas operações às condições de mercado”.

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, ressalta o ineditismo desta classificação dada pela Moody’s.

“Ela confirma que a Companhia apresenta robusta posição de liquidez, além de uma gestão financeira comprometida com a sustentabilidade do nosso negócio. Esse upgrade é fruto de uma construção feita por toda nossa equipe, de gestão à operação, seja na mineração, na siderurgia ou na transformação do aço. É graças a esse empenho e comprometimento que alcançamos resultados significativos para nossa empresa e para as comunidades onde estamos presentes”, afirma Sergio.