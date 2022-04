“A nossa palavra hoje é de agradecimento pela parceria que vai trazer mais desenvolvimento para a agricultura familiar e também por acreditarem no potencial da Agrifat”. Foi com essas palavras que a presidente da Associação dos Agricultores Familiares do Município de Timóteo (AGRIFAT), Silmara da Silva Ferreira, reconheceu o apoio da Prefeitura de Timóteo e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (EMATER), cuja parceria resultou na aprovação de um projeto que visa estimular a agricultura familiar de Timóteo.

Por meio do escritório da Emater de Timóteo foi encaminhado um projeto ao Ministério do Trabalho com o objetivo de fomentar a produção agrícola e facilitar a comercialização da produção da Agrifat. Com isso o ministério aprovou a destinação de R$ 245.144,88 para as atividades da entidade. Os recursos estão sendo utilizados na aquisição de um veículo utilitário para o transporte da produção, para a montagem de estufas agrícolas, instalação de sistema de irrigação e de equipamentos para a geração de energia fotovoltaica e perfuração de um poço artesiano.

Na manhã desta segunda-feira (18) foi oficializada a entrega de um Peugeot Expert, com capacidade de transportar 1,4 mil kg e que será utilizado no transporte dos produtos da Agrifat. A AGRIFAT produz hortifrutis, bolos, biscoitos, mel, dentre outros.

Após a solenidade a Emater realizou a entrega de certificados aos integrantes da Agrifat que participaram do curso de boas práticas de manipulação de alimentos realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo.