Em Comunicado ao Mercado divulgado ontem, dia 28, a Usiminas anunciou que o atual presidente Sergio Leite passa a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Usiminas a partir da Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 28 de abril. No dia 19 de maio, a posição hoje ocupada por ele ficará a cargo do Alberto Ono, atual vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores.

A nova Diretoria Estatutária também toma posse no dia 19 de maio. Por uma disposição do Estatuto da Usiminas, até que Sergio Leite deixe a posição de Diretor-Presidente, o Conselheiro Elias Brito exercerá temporariamente o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

PRESIDENCIA DO CONSELHO

Depois de 45 anos dedicados ao dia a dia da empresa, sendo os últimos 14 em posições na Diretoria Estatutária, Sergio assume um novo desafio na Usiminas, passando a liderar o órgão que cuida do direcionamento estratégico da companhia.

“Sinto-me honrado por ter contribuído para o desenvolvimento da Usiminas. Tive a alegria de ocupar 13 posições na empresa e aprender com cada um com quem convivi ao longo desse período. A meu ver, essa é a maior riqueza da nossa vida: os laços que construímos com as pessoas. Tenho a plena confiança de que vamos continuar avançando no relacionamento com as nossas comunidades e que seguiremos crescendo juntos e gerando valor para toda a sociedade, sempre com foco na sustentabilidade”, afirma Sergio.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

O novo presidente Alberto Ono estará em Ipatinga em breve e se reunirá com a comunidade para compartilhar os desafios e oportunidades que a Usiminas terá pela frente.

“Tenho a satisfação de já fazer parte da empresa há 13 anos, sendo os últimos quatro na Diretoria Estatutária, participando de importantes decisões da companhia. Vamos dar continuidade ao trabalho de sucesso, realizado até então sob a liderança do Sergio Leite. Temos inúmeros desafios a superar no ambiente interno e no cenário externo. E tenho plena confiança na capacidade da equipe Usiminas para vencer todos eles e consolidar resultados cada vez mais sólidos, mantendo a nossa trajetória de crescimento e liderança no mercado brasileiro de aços planos, com responsabilidade social e ambientar”.

QUEM É O NOVO PRESIDENTE

Alberto é engenheiro metalúrgico pela Universidade de São Paulo (USP), instituição onde também realizou seu mestrado, e é PhD em Metalurgia pela Universidade de Tóquio. Na Usiminas, iniciou sua carreira em 2009, como diretor de Planejamento e Controle e, em 2018, assumiu como vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Anteriormente, o executivo atuou no Grupo Votorantim, CBMM e Aços Villares.

VICE-PRESIDÊNCIAS

Os vice-presidentes Américo Ferreira (Industrial) e Miguel Honres (Comercial) continuam na Diretoria Estatutária da Usiminas. Para as outras posições, assumem Thiago da Fonseca Rodrigues (Finanças e Relações com Investidores), Gino Ritagliati (Planejamento Corporativo) e Toshiro Miyakoshi. (Tecnologia e Qualidade). Deixam a diretoria, Kohei Kimura e Yoshiaki Shimada, que estiveram junto à equipe Usiminas nos últimos anos.

ACORDO DOS ACIONISTAS

O acordo de acionistas assinado em abril de 2018 entre os sócios majoritários Nippon Steel, Ternium e Previdência Usiminas prevê, entre outros pontos, a alternância da indicação do CEO, dos membros da diretoria executiva e do presidente do Conselho de Administração pelos controladores da companhia. A Usiminas ressalta que as indicações acima referidas ainda estão sujeitas à aprovação pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.