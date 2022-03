A arrecadação do Governo Federal chegou a R$ 148,664 bilhões em fevereiro, alta real (já descontada a inflação) de 5,27% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Este foi o melhor resultado real de mês de fevereiro da série histórica, iniciada em 1995. Os números foram divulgados na tarde dessa segunda-feira (28) pela Receita Federal.

“O resultado de fevereiro foi muito satisfatório, o maior valor da série histórica mesmo considerando o expurgo da inflação do período. Isso demonstra a adesão da arrecadação ao desempenho da atividade econômica”, disse o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.

Na receita administrada pela Receita Federal, que inclui os impostos de competência da União, a arrecadação chegou no mês passado a R$ 142.594 bilhões, alta real de 3,45% no mês. Já as receitas administradas por outros órgãos, principalmente royalties da produção de petróleo, cresceram 79,77% acima da inflação no mês de fevereiro e chegaram a R$ 6,070 bilhões.

Entre os destaques de fevereiro estão a arrecadação de Imposto de Operações Financeiras (IOF), que totalizou R$ 4.539 milhões, crescimento de 26,28%. Segundo a Receita Federal, esse desempenho se deve ao crescimento das operações de créditos, influenciado tanto por pessoa física quanto empresas. A maior arrecadação nas operações de câmbio também influenciou este resultado.

Também foi registrada a arrecadação de R$ 5,01 bilhões em Imposto de Renda retido na fonte sobre capital, elevação de 57,8%. O desempenho é explicado, principalmente, pelos acréscimos na arrecadação de títulos de renda fixa e de Imposto de Renda da pessoa física por ganhos na venda de bens.

Este foi o 19º mês seguido que a arrecadação ficou acima da projeção feita pelo mercado financeiro. “As projeções de mercado para a arrecadação federal continuam a indicar expectativa de retomada da atividade econômica e tem se verificado na arrecadação”, disse o coordenador-geral de Modelos e Projeções Econômico-Fiscais da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, Sérgio Ricardo Gadelha.

No acumulado do ano, a arrecadação federal atingiu a cifra de R$ 383,986 bilhões, com um crescimento real de 12,92%, também o desempenho mais forte para o período na série.

De acordo com a Receita Federal, o acréscimo observado no primeiro bimestre deste ano pode ser explicado, principalmente, pelos recolhimentos do ajuste de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que totalizaram uma arrecadação de R$ 110.219 milhões, apresentando um crescimento real de 22,36%.