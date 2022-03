A Associação dos Moradores dos Bairros Cariru e Castelo (AMBCC) em Ipatinga, encaminhou na tarde de ontem (15), uma representação ao Ministério Público (MP) com um pedido de providências e revisão nos critérios, índices e valores aplicados nos cálculos das guias de IPTU no município. De acordo com a associação, os aumentos de todos os tipos, escancara um desfile de abusos e de arbitrariedades, cometidos contra os cidadãos de lpatinga.

O documento relata o extremo descontentamento a que foram submetidos os moradores da cidade de lpatinga ao tomar conhecimento do teor das Cuias de IPTU para o ano de 2022. Em alguns casos, com o aumento o valor chegou a R$ 32 mil no Bairro Castelo e uma casa residencial no bairro Iguaçu, à R$ 4.155,94.

“Assim sendo, solicitamos, em nome da população da cidade de lpatinga, a revisão imediata dos critérios, índices e valores aplicados nos cálculos das Cuias de IPTU, para que seus valores retornem aos níveis decentes e suportáveis anteriores”, solicita a associação.

REAVALIAÇÃO

Em nota, a Prefeitura de Ipatinga diz que:

“Para garantir a legitimidade das ações relacionadas ao seu sistema tributário e, ao mesmo tempo, zelar pela preservação dos direitos dos contribuintes, a Prefeitura de Ipatinga informou nesta terça-feira (15): os munícipes que receberam as guias do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU /2022, via correios, e que não estão de acordo com o valor informado no boleto podem pedir revisão dos valores.

Preferencialmente os atendimentos serão realizados via whatsapp, pelo telefone 3829-8000 ou pelo e-mail processoadm.ipatinga@gmail.com. O contribuinte que tiver dificuldade em conseguir atendimento por meio eletrônico, poderá pedir a revisão presencialmente na Central de Atendimento Tributário (CEAT), no andar térreo do prédio do Executivo, a fim de apresentarem eventuais inconsistências e solicitarem a revisão do valor lançado.

Os valores do IPTU são corrigidos anualmente, levando em conta o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), balizador da inflação oficial do governo federal”.