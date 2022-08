No mês de agosto, 20,2 milhões de pessoas serão atendidas pelo Auxílio Brasil em todo o país. Serão R$ 12,144 bilhões repassados para o pagamento do benefício a famílias de todas as 27 unidades da Federação. Desde julho, mais de 2,2 milhões de famílias foram incluídas no programa.

Com a inclusão dessas novas famílias, todos aqueles que apresentavam perfil para serem atendidos pelo programa no Cadastro Único foram contemplados. Agosto também marca o primeiro mês do novo valor do programa, que agora tem o benefício mínimo de R$ 600. Os pagamentos têm início nesta terça-feira (09.08) e avançam até o dia 22, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Os nove estados da região Nordeste concentram o maior número de famílias atendidas: mais de 9,423 milhões. Na sequência aparecem o Sudeste, com mais de 5,964 milhões; o Norte (mais de 2,419 milhões) e Sul (mais de 1,340 milhão). A região Centro-Oeste, com cerca de 1,053 milhão de famílias, é a que tem o menor número de contemplados pelo programa.

O Nordeste é, também, a região que mais recursos receberá em agosto para o pagamento dos benefícios: mais de R$ 9,423 bilhões. Segunda região com maior volume a ser transferido, o Sudeste receberá mais de R$ 5,964 bilhões.

Entre os estados, a Bahia tem o maior número de famílias contempladas: mais de 2,487 milhões e receberá o maior repasse: mais de R$ 1,493 bilhão. São Paulo vem logo atrás, com mais de 2,449 milhões e repasses de mais de R$ 1,480 bilhão. Apenas esses dois estados contam com mais de dois milhões de beneficiários.

Na outra ponta, Roraima é o estado com o menor número de famílias atendidas e o menor valor de repasse: 63.094 e R$ 38,684 milhões, respectivamente. Em seguida aparecem o Amapá — 114.986 e R$ 68,930 milhões — e Rondônia — 116.281 e R$ 69,483 milhões.

Desde que começou a ser pago, em novembro de 2021, o Auxílio Brasil já transferiu mais de R$ 72,467 bilhões, recursos que chegam a todos os 5.570 municípios do país. Desde o início do programa, mais de 7,1 milhões de famílias já foram incluídas no Auxílio Brasil.

QUEM TEM DIREITO?

O auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de extrema pobreza, situação de pobreza; e também a famílias em regra de emancipação. Em situação de extrema pobreza estão as famílias que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

COMO TER ACESSO AO BENEFÍCIO?

As famílias que preencherem os requisitos para ter acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.