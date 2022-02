O serviço de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), estará presente a partir do próximo dia 8 de fevereiro, na Sala Mineira do Empreendedor, que fica localizada no andar térreo da Prefeitura Municipal Ipatinga.

A iniciativa surgiu por meio de parceria firmada com o correspondente bancário Kadima Capital, um dos mais completos hubs financeiros do país, e visa aproximar o banco das empresas da cidade, além de tirar dúvidas dos empreendedores sobre crédito e financiamento de energia fotovoltaica.

Será ofertado aos interessados o “Plantão Tira-Dúvidas do Empreendedor”, para orientação financeira, análise e oferta de crédito direto, com taxas e linhas de crédito dentro dos principais programas da instituição como o Geraminas, Empreendedoras de Minas, BDMG Solar Fotovoltaico e Desenvolve Rio Doce.

“Esta é uma oportunidade importante para as empresas do município. Poderão dialogar, sanar dúvidas, conhecer um pouco mais o BDMG, que fomenta o desenvolvimento de Minas com programas de grande relevância para os empreendedores mineiros. Nossa cidade terá mais esse reforço na Sala Mineira do Empreendedor, que já conta com as parcerias da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Há oportunidades tanto em relação a cadeias produtivas tradicionais como para a agricultura e setores inovadores, como energia solar fotovoltaica”, pontuou o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Allex Oliveira.

Ainda de acordo com o secretário, a parceria com o BDMG facilitará o acesso às principais linhas de crédito, impulsionando os empreendimentos de Ipatinga. “A prioridade da Prefeitura de Ipatinga é fomentar o empreendedorismo e contribuir para o acesso a informações, tecnologia e crédito, de forma inteligente e que gere emprego, inclusão social e benefícios ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de uma forma mais ampla e sustentável”, explica.

As principais linhas de crédito do BDMG possuem carência de até seis meses para começar a pagar. Os prazos de financiamento são de até 72 meses, como é o caso do BDMG Fotovoltaico.

Serviço:

O “Plantão Tira-Dúvidas do Empreendedor” com a Kadima Capital acontecerá toda terça-feira, a partir das 12h, na Sala Mineira do Empreendedor, no andar térreo da Prefeitura.

O atendimento pode ser feito também por meio do WhatsApp (31) 97240-8270 ou pelo e-mail girobdmg@gmail.com.