O Brasil foi responsável por mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) da América do Sul em 2021, é o que mostra dados do Banco Mundial, em um levantamento realizado pela CNN Brasil, publicado nessa quarta-feira (6). Com isso, o Brasil manteve um status de liderança na região.

O país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado, a Argentina, que foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021.

Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor potencialidades do país, mas não significa que a economia não passe por problemas ou não demande reformas para melhorar seu desempenho.

Levando em conta a variação por década desde 1965, quando Paraguai e Argentina começaram a compartilhar dados com o Banco Mundial, o Brasil já teve níveis maiores de participação. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%, enquanto que em 2020 foi de 51,8% e, em 2021, de 50,12%.

Ainda de acordo com a emissora americana,os dados, no entanto, não consideram a participação venezuelana, que deixou de compartilhar dados com o Banco Mundial.

