Os primeiros três meses de 2022 foram de resultados positivos para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. De acordo com um levantamento da agência classificadora de risco Austin Rating, o Brasil saiu da 13ª colocação entre as maiores economias do mundo no último trimestre de 2021 para a 10ª colocação no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com os dados, o Brasil atingiu a marca de 1,83 trilhão de dólares (R$ 8,75 trilhões) em seu PIB nominal nos primeiros três meses de 2022. Com isso, o país superou a Rússia, a Austrália e a Coreia do Sul, e retomou o lugar no top 10. A atividade econômica brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano ante os últimos três meses do ano passado.

Quem segue no topo da lista são os Estados Unidos, cujo PIB nominal atual é de 25,3 trilhões de dólares (R$ 120,8 trilhões). Na sequência, aparecem a China, com 19,9 trilhões de dólares (R$ 95 trilhões); o Japão, com 4,9 trilhões de dólares (R$ 23,4 trilhões; e a Alemanha, com 4,2 trilhões de dólares (R$ 20 trilhões).

Já entre os países que perceberam o maior crescimento percentual do PIB no primeiro trimestre estão o Peru, com alta de 2%; as Filipinas, com 1,9%; Canadá e Taiwan, com 1,6%; e a China, com 1,3%. Com a elevação de 1% no período, o Brasil foi a 9ª economia com a melhor evolução do indicador.

Com informações do Pleno.News