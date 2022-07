A Caixa disponibiliza, a partir desta segunda-feira (25), linha de crédito com garantia do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

O Pronampe Caixa é destinado às empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões no ano de referência 2021. O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 parcelas de amortização. A taxa de juros é Selic + 6% ao ano.

A presidente do banco, Daniella Marques, destaca as vantagens que a Caixa oferece para os empresários por meio do Pronampe. “A Caixa é um dos principais parceiros do Pronampe, com 37% de participação no programa. Com a entrada de oferta de crédito para microempreendedores individuais, vamos apoiar cada vez mais o empreendedor. O banco buscará ser o maior agente do empreendedorismo brasileiro. Essa é uma oportunidade para quem quer desenvolver e investir no seu negócio. Ainda, estamos oferecendo uma série de vantagens em serviços do banco para esse público”, explica a presidente.

O valor máximo da operação é de R$ 150 mil por empresa e, nesse limite, não serão considerados os valores contratados em outros anos. O empréstimo pode ser utilizado para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. É possível também realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salários, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros.

ACESSO A EMPRÉSTIMO

As empresas que contratarem o Pronampe com a Caixa também terão acesso a ofertas especiais em produtos e serviços do banco.

Clientes Caixa podem manifestar interesse na contratação por meio do WhatsApp Caixa (0800 104 0104), utilizando a #Pronampe. Caso queira contratar e não seja cliente do banco, o empresário poderá acessar o site do Pronampe Caixa e preencher o formulário clicando no link “Tenho Interesse”. Para ter acesso ao recurso, é necessário compartilhar os dados da empresa com a Caixa por meio do portal e-CAC, da Receita Federal. O passo a passo para compartilhamento dos dados está disponível no site do Pronampe.