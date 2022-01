Em função das fortes chuvas que atingem Minas Gerais neste começo de 2022, a Cemig decidiu lançar uma nova Campanha de Negociação de Débitos para os clientes atendidos em baixa tensão (até 220 volts) e que foram impactados pelas tempestades do início de ano. Atualmente, mais de 340 cidades mineiras já decretaram estado de calamidade pública ou emergência em função das chuvas.

Buscando auxiliar a população mineira neste momento difícil, a Campanha de Negociação de Débitos da Cemig vai permitir que os clientes solicitem o parcelamento das contas de energia atrasadas em até 12 vezes sem juros em seus canais digitais. Para esse benefício, basta acessar o canal de atendimento Cemig Atende Web ou WhatsApp (31-3506-1160). Nesta condição, o cliente não poderá possuir parcelamentos vigentes.

Outra opção de pagamento das contas em atraso em até 12 vezes sem juros é por meio do cartão de crédito, tanto no Cemig Atende Web quanto no WhatsApp (mande um “oi” para 31-3506-1160, e em seguida digite “Pagamento” e siga as instruções.). Nesta opção, os clientes podem apresentar parcelamento ativo com a companhia.

A campanha é válida também para todos os demais clientes atendidos em baixa tensão (até 220 volts) da Cemig, mesmo não impactados pelas tempestades.

“Neste momento tão difícil para os mineiros, a Cemig se solidariza com os seus clientes, que são a razão de existir da companhia. As condições excepcionais oferecidas possibilitam aos clientes ficarem em dia com a Cemig, e com condições que possibilitam que o orçamento financeiro da família ou dos comércios não fique comprometido nesse momento”, afirma o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian.

Para as unidades consumidoras inscritas no Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica, os clientes podem aproveitar as condições ainda mais especiais e pagar em até 24 parcelas mensais, sem juros.

COMO FAZER O PARCELAMENTO

As opções de parcelamento estão disponíveis no Cemig Atende Web, que pode ser acessado no site da companhia (www.cemig.com.br), ou por meio de contato pelo WhatsApp (31 3506-1160), onde o cliente deve enviar um “Oi” e digitar “Parcelamento”.

Pelo portal Cemig, basta realizar o login, selecionar a instalação que possui débito em aberto e, posteriormente, o serviço “Segunda Via e Pagamento de Contas”. Em seguida, o cliente poderá verificar se existe a opção de seleção de débitos e a possibilidade de realizar o pagamento com a utilização de cartão de crédito. Lembrando que, caso o cliente não possua parcelamento ativo, estará disponível a opção de parcelamento em até 12x sem juros.

“Na hora de efetuar o pagamento, sugerimos a utilização preferencial do código PIX e por meio dos canais bancários digitais. Além disso, recomendamos que as pessoas aproveitem a oportunidade e coloquem sua fatura no débito automático pelos próprios canais da Cemig. É rápido, fácil e seguro”, comenta Wellington Cancian.

O cliente pode realizar o cadastro para débito automático em seu banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. O procedimento é simples e precisa ser realizado uma única vez. Clientes dos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil, Sicoob, Bradesco, Mercantil e Nordeste podem realizar o cadastro diretamente nos canais de atendimento Cemig.

“É importante que os interessados consultem as condições de parcelamento e deem preferência aos nossos canais digitais, onde as condições são mais facilitadas e o atendimento mais ágil.”, completa Cancian.

RECOLHIMENTO DE DOAÇÕES – SOS CHUVAS MG

As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias causaram diversos prejuízos e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Em função dessa situação, a Cemig e o Serviço Social Autônomo (Servas) estão disponibilizando pontos de coleta de doações para a campanha SOS Chuvas MG.

A ação tem como objetivo prestar apoio às famílias mineiras que foram afetadas com os temporais. São aceitas doações de água mineral, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, roupas de cama e banho.

As doações podem ser feitas nas Agências Cemig, nos Batalhões do Corpo de Bombeiros Militar e na Servas (Av. Cristóvão Colombo, 683 – Belo Horizonte).