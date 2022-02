A Campanha de Negociação de Débitos da Cemig para clientes que foram atingidos pelas chuvas do início do ano em Minas Gerais foi prorrogada até o dia 18 de fevereiro. Nesta oportunidade, os clientes atendidos em baixa tensão (até 220 volts) podem parcelar suas contas em condições especiais e em até 12 vezes sem juros. Para as unidades consumidoras inscritas no Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica, os clientes podem aproveitar as condições ainda mais especiais e pagar em até 24 parcelas mensais, sem juros.

Para fazer a negociação e ficar em dia com a Cemig, os clientes podem fazer o parcelamento das contas de energia atrasadas em até 12 vezes sem juros em seus canais digitais. Para esse benefício, basta acessar o canal de atendimento Cemig Atende Web ou WhatsApp (31-3506-1160). Nesta condição, o cliente não poderá possuir parcelamentos vigentes.

Outra opção de pagamento das contas em atraso em até 12 vezes sem juros é por meio do cartão de crédito, tanto no Cemig Atende Web quanto no WhatsApp (mande um “oi” para 31-3506-1160, e em seguida digite “Pagamento” e siga as instruções.). Nesta opção, os clientes podem apresentar parcelamento ativo com a companhia.

“As condições excepcionais oferecidas possibilitam aos clientes ficarem em dia com a Cemig, e com condições que possibilitam que o orçamento financeiro da família ou dos comércios não fique comprometido nesse momento”, afirma o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian.

A campanha é válida também para todos os demais clientes atendidos em baixa tensão (até 220 volts) da Cemig, mesmo não impactados pelas tempestades.

COMO FAZER O PARCELAMENTO

As opções de parcelamento estão disponíveis no Cemig Atende Web, que pode ser acessado no site da companhia (www.cemig.com.br), ou por meio de contato pelo WhatsApp (31 3506-1160), onde o cliente deve enviar um “Oi” e digitar “Parcelamento”.

Pelo portal Cemig, basta realizar o login, selecionar a instalação que possui débito em aberto e, posteriormente, o serviço “Segunda Via e Pagamento de Contas”. Em seguida, o cliente poderá verificar se existe a opção de seleção de débitos e a possibilidade de realizar o pagamento com a utilização de cartão de crédito. Lembrando que, caso o cliente não possua parcelamento ativo, estará disponível a opção de parcelamento em até 12x sem juros.

“Na hora de efetuar o pagamento, sugerimos a utilização preferencial do código PIX e por meio dos canais bancários digitais. Além disso, recomendamos que as pessoas aproveitem a oportunidade e coloquem sua fatura no débito automático pelos próprios canais da Cemig. É rápido, fácil e seguro”, comenta Wellington Cancian.

O cliente pode realizar o cadastro para débito automático em seu banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. O procedimento é simples e precisa ser realizado uma única vez. Clientes dos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil, Sicoob, Bradesco, Mercantil e Nordeste podem realizar o cadastro diretamente nos canais de atendimento Cemig.

“É importante que os interessados consultem as condições de parcelamento e deem preferência aos nossos canais digitais, onde as condições são mais facilitadas e o atendimento mais ágil”, completa Cancian.