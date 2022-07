No próximo dia 14 de agosto será comemorado o Dia dos Pais no Brasil. A data é uma das mais importantes do calendário do comércio e abre a programação das promoções do segundo semestre, que ainda conta com o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Um levantamento feito pelo Sebrae, em 2021, mostrou que além dos pais (27%), os maridos, companheiros, noivos e namorados (31%) estão entre as figuras mais presenteadas nesta data. Para os empresários que pretendem impulsionar as vendas nesse período, ainda dá tempo de implementar algumas mudanças e estratégias.

Do presente tradicional ao inovador, o Dia dos Pais traz oportunidades para os mais diferentes setores de atividades. Segundo o levantamento do Sebrae, os presentes mais lembrados foram: vestuário (43%); cosméticos, perfumes, colônia pós-barba (21,4%); comidas para almoço ou jantar (10,1%); chocolates (9,1%), além de bebidas e vinhos (9,1%).

PLANEJAMENTO É PALAVRA DE ORDEM

Para os empresários que pretendem aproveitar a data para potencializar os negócios, a principal recomendação do Sebrae é planejar. Isso significa, por exemplo, organizar e preparar a equipe, ampliar a presença digital, organizar os estoques, ativar o relacionamento com os clientes, entre outras providências necessárias.

Tudo começa com a gestão do estoque da empresa. O Sebrae tem orientações que ajudam os donos de pequenos negócios na tomada de decisões. Uma das principais regras para alcançar bons resultados é contar sempre com carros-chefes, que são aqueles 20% de produtos que representam 80% das vendas. Os empresários precisam se programar para não deixar faltar na prateleira esses itens que funcionam como principais atrativos da clientela.

O passo seguinte é fazer com que o público potencial saiba como a empresa se organizou para atender às expectativas dos consumidores no período. Nesse sentido, vale a pena lançar mão das redes sociais onde a marca está presente, além de usar os aplicativos de mensagem para falar diretamente com antigos clientes.

Uma equipe de vendedores preparados é outro passo fundamental para alcançar bons resultados nas vendas do Dia dos Pais e de outras datas comerciais. Além de conhecer os produtos da empresa, os funcionários precisam ouvir e entender as necessidades dos clientes.

INICIATIVA

O empresário Ricardo Fritsch, da Cervejaria SteinHaus, primeira e única cervejaria orgânica do país, já está preparado para o Dia dos Pais deste ano. Ele já definiu que a loja virtual vai trabalhar com um desconto de 15% para os clientes que usarem um código promocional e vai trazer, além das cervejas produzidas pela empresa, dois kits para os clientes que desejem presentear seus pais. Ricardo vai fazer ainda uma ação na própria data, ofertando chopp de graça para os pais que forem ao restaurante da cervejaria, inaugurado em abril. Para isso, ele vai fazer uma panfletagem de rua nos dois pontos mais movimentados da cidade de Picada Café (na Serra Gaúcha).

Conheça a cartilha do Sebrae que apresenta os diferentes perfis de pais e como trabalhar com cada um deles.

Confira outras sugestões do Sebrae:

Mostre para seu cliente como, principalmente em momentos de crise, devemos demonstrar que nos importamos com quem amamos. Que tal incentivá-lo a comprar o seu produto e pedir para entregar na casa do seu pai e surpreendê-lo? Que tal oferecer também a oportunidade de incluir uma mensagem personalizada com o presente?

Agora é a hora de realmente conhecer o seu cliente! Esse é o principal caminho para traçar qualquer estratégia do negócio. Entenda o melhor jeito de suprir suas necessidades. Algumas simples perguntas nos stories do Instagram já podem ajudar a entendê-lo melhor. Manter contato constante também é muito importante, e você pode usar o WhatsApp para isso.

Mostre para o seu seguidor que seu produto pode complementar outros presentes, mostre ideias de cestas ou caixas com seus produtos dentro.

A venda em si pode ser feita pelo WhatsApp Business, por exemplo. Não crie barreiras para o seu cliente, já mande as opções de pedido, de forma clara e prática, envie o link de pagamento, oriente sobre a forma de entrega ou retirada. De todas as maneiras, facilite a compra, assim fica mais fácil de manter seu cliente.

Além de vender, usar o WhatsApp é ótimo para que você tenha os contatos de todos seus clientes. Isso estreita seu relacionamento com eles e o número de celular facilita na hora do contato. Avalie outros canais de venda interessantes, como os aplicativos de delivery.