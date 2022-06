A última semana de junho começa com mais de 11 mil oportunidades de trabalho em Minas Gerais, segundo o Painel de Informações sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine/MG). A ferramenta é administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Segundo a atualização desta segunda-feira (27), o total de vagas chega a 11.161, sendo que 322 são para pessoas com deficiência (PCDs).

A maior parte das oportunidades está disponível no Sine Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que realiza a intermediação de candidatos para 2.226 vagas. Logo em seguida está o Sine Mariana, com 1.144 vagas disponíveis, o Sine BH Central de Vagas, com 880, o Sine Ituiutaba, com 450 vagas, e o Sine Itabirito, com 330 oportunidades.

Ainda segundo o painel, a ocupação com mais vagas disponíveis é servente de obras, com 1.324 vagas, seguida por alimentador de linha de produção (932), pedreiro (695), motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais (600) e operador de telemarketing ativo e receptivo (333).

Minas Gerais conta com 133 unidades do Sine. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet.

PAINEL DO SINE

A consulta ao Painel de Informações sobre o Sine/MG foi disponibilizada pelo Governo de Minas em fevereiro deste ano. Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do estado. Há filtros por região, município, ocupações e unidades.