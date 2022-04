Nesta segunda-feira (11), há 7.993 oportunidades de trabalho disponíveis em Minas Gerais, segundo o Painel de Informações sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine/MG). De acordo com o painel, que é administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), do total de vagas, 220 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

A consulta ao painel foi disponibilizada pelo governo de Minas em fevereiro deste ano. Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis nas 133 unidades do Sine em todo o Estado. Há filtros por região, município, ocupações e unidades.

A unidade do Sine com mais vagas disponíveis é a de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 1.165 oportunidades, seguida pelo Sine de Montes Claros, Norte de Minas, com 622 vagas.

O profissional mais procurado no início desta semana no estado é o servente de obras, com 654 vagas disponíveis. Em segundo lugar está a ocupação de alimentador de linha de produção, com 645 vagas. Logo depois, está o operador de telemarketing receptivo, com 450 vagas.

Ainda segundo o painel, somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que tem 27 unidades do Sine, há 2.534 vagas, 101 para PCDs.

Todas as vagas de emprego disponibilizadas pelas unidades do Sine em Minas podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.