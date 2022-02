Com a proximidade da Páscoa, empreendedores têm apostado no chocolate para complementar a renda ou aumentar o faturamento. Não é à toa que, de 2021 para 2022, houve um aumento de 16% no Brasil e 28% em Minas Gerais no número de microempreendedores individuais (MEI) que passaram a trabalhar com a produção de bombons, doces, ovos de Páscoa e outras guloseimas feitas com o chocolate. Para potencializar as vendas nesta época do ano, a analista do Sebrae Minas Marina Moura selecionou 7 dicas para os empreendedores planejarem seus negócios e ganharem mais dinheiro na Páscoa:

Fique por dentro das tendências:

O mercado está em constante reinvenção. Invista sempre em novos sabores e técnicas. Lembre-se que a inovação não precisa ser uma coisa completamente nova, pequenas otimizações nos processos, nos produtos ou no atendimento podem trazer grandes resultados.

Analise seu histórico de vendas e estabeleça metas:

Quanto, como e o que vender? A resposta para essa pergunta te ajudará a definir estratégias, metas e acompanhar os resultados. Por isso, compare as vendas dos anos anteriores. Essas informações vão te ajudar a ter uma previsão de quanto e o que vender. Mas, se for sua primeira Páscoa, é hora de ativar o networking: converse com pessoas que já atuam no segmento para traçar metas.

Defina o seu cardápio:

Opte por um cardápio mais enxuto, facilitando a compra de insumos, produção, armazenamento, divulgação e até a logística. A definição do mix de produtos deve seguir as tendências de consumo e histórico de vendas. Tenha um cardápio organizado, que desperte o desejo e a confiança do seu público. Inclua informações como: sabores, tamanhos e pesos dos produtos, além dos contatos da empresa, canais de venda, forma de pagamento e preço.

Atenção com a precificação:

Precificando corretamente, você não corre o risco de ficar no prejuízo. Para calcular o preço dos produtos, conheça bem o perfil do seu cliente, para saber o que ele espera. Não esqueça de ficar atento ao preço da concorrência. Construa uma ficha técnica de todos os seus produtos, calcule os custos de produção e conheça a margem de contribuição de cada item.

Acredite no poder da imagem:

A imagem dos seus produtos deve despertar o desejo dos seus clientes. Por isso, invista em fotos de qualidade. Se necessário, contrate um profissional para ter imagens que, literalmente, “deem água na boca”. Prefira uma iluminação natural (o flash pode distorcer as cores originais dos produtos), invista no cenário e faça fotos em vários ângulos.

Aposte no digital:

Invista em canais digitais para divulgar, relacionar e vender. Não esqueça que atendimento é tudo mesmo na internet. Lembre-se que para cada tipo de canal exige uma forma adequada de comunicação. Uma dica é investir na dobradinha Instagram e WhatsApp. Mas, qualquer canal vai demandar seu esforço e atenção. Por isso, organização e planejamento são essenciais.

Ofereça comodidade ao cliente:

Você pode apostar em opções como delivery e take-away (pegue e leve). Há ainda alternativas como aplicativos de entrega. Porém, é essencial calcular os custos e planejar a logística. Além disso, ofereça várias formas de pagamento para facilitar a compra do cliente. Aceitar o PIX pode ajudar no seu fluxo de caixa e o parcelamento do cartão de crédito pode aumentar seu ticket médio de vendas.

PLANEJAMENTO

Para os empreendedores que ainda não sabem por onde começar a fazer o planejamento da gestão do negócio, o Sebrae Minas promove de 23 de fevereiro a 7 de abril, a Jornada da Confeitaria. A capacitação on-line está com inscrições abertas no site do Sebrae Minas.

Na programação, 13 palestras e minicursos para potencializar a divulgação e a venda de seus produtos por meio de estratégias e ferramentas de marketing digital, além das funcionalidades do WhatsApp Business, produção de conteúdos para as redes sociais e como montar um calendário promocional. Haverá também informações sobre organização e controle financeiro, fluxo de caixa, precificação, formalização do negócio, e ainda, boas práticas para ne negócios de alimentação.

Serviço:

Jornada da Confeitaria

De 23 de fevereiro a 7 de abril, das 19h às 20h

Investimento: R$ 50,00

Informações: 0800 570 0800

Inscreva-se aqui!