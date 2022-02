O Banco Central (BC) anunciou nesta segunda-feira (7) a disponibilização de um novo site exclusivo para consultas ao Sistema de Valores a Receber (SVR) com os dados de contas esquecidas por clientes em bancos. Mas as consultas só poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira, 14 de fevereiro.

De acordo com o Banco Central, todo o relacionamento do cidadão com o SVR se dará nesse novo site (valoresareceber.bcb.gov.br). Não será possível consultar ou solicitar valores no SVR no site principal do BC.

O novo endereço foi criado para ampliar a capacidade de atendimento depois que o aumento de demanda derrubou o site do BC no último dia 24 após a divulgação do serviço, que permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro “esquecido” a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro.

COMO SERÁ A CONSULTA

No momento da consulta em valoresareceber.bcb.gov.br o cidadão saberá se tem dinheiro a receber e, em caso positivo, será informado da data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 7 de março.

O BC recomenda que o cidadão volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada. Caso não acesse o site nessa data, a pessoa terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data e poder pedir o resgate.

Entretanto, o cidadão não deve se preocupar se perder a data por algum motivo. Ele poderá voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br a qualquer momento e receber uma nova data de agendamento.

“O cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução”, afirma o BC em nota.

Não será possível consultar ou solicitar os valores no site principal do Banco Central nem dentro do sistema Registrato. Todas as consultas e solicitação serão feitas exclusivamente em valoresareceber.bcb.gov.br. Ali haverá um passo a passo para o resgate dos valores do SVR.

O cidadão precisará de um login gov.br nível prata ou ouro para acessar o Sistema Valores a Receber. Não será possível acessar o sistema com seu login Registrato. Se a pessoa ainda não tem o login gov.br, ela poderá fazer o cadastro gratuito neste link ou pelo app gov.br (link IOS e link Android).

OS CUIDADOS PARA NÃO CAIR EM GOLPES

– O único site para consulta ao SVR e para solicitação de valores é valoresareceber.bcb.gov.br.

– O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

– Ninguém está autorizado a entrar em contato em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.

– Portanto, a pessoa nunca deve clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

– A pessoa não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Isso é golpe!

– Por fim, uma informação importante: apenas após a pessoa acessar o sistema (ou se já o acessou nos dias 24 e 25/1) e somente no caso de ela pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato com ela para realizar a transferência. Mesmo nesse caso bastante específico, a instituição não poderá pedir ao cidadão que informe seus dados pessoais nem sua senha.

