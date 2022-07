A certidão negativa de débitos tributários, da Receita Federal, já pode ser baixada pelo gov.br na internet, de forma automática, sem a necessidade de preencher formulários. Além da emissão de certidões, a plataforma gov.br no computador possui mais três funcionalidades, que estavam disponíveis apenas pelo aplicativo do celular: carteira digital de documentos, assinatura eletrônica gov.br e notificações. Para acessar essas funcionalidades, é preciso estar logado na plataforma.

ÁREA PERSONALIZADA

Ao acessar a plataforma gov.br pela internet, o usuário irá visualizar, no canto superior direito da página, um botão com sua foto ou avatar. Ao clicar na seta ao lado do botão, será aberto um menu com as funcionalidades disponíveis na área personalizada, entre elas, a emissão de certidões.

Com informações do Ministério da Economia.