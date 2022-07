Além da elevação de 4,2% no faturamento em maio, frente a abril, a Pesquisa Indicadores Industriais (INDEX), desenvolvida pela Fiemg, registra a maior expansão do emprego para o mês em 18 anos, desde 2004. Das seis variáveis analisadas, outras três registram avanço: as horas trabalhadas na produção, com crescimento de 1,3%, contribuindo para o aumento da massa salarial, assim como o rendimento médio real.

O progresso das variáveis ligadas à atividade industrial no acumulado do ano até maio são explicadas pelo fato de terem sido beneficiadas pelos estímulos fiscais concedidos e pelo desemprego em queda. Apenas a utilização da capacidade instalada recuou no mês.

SUPRIMENTOS

Na avaliação da economista Júlia Silper, da Gerência de Economia e Finanças Empresariais da Fiemg, as dificuldades nas cadeias globais de suprimento – agravadas pelas novas rodadas de lockdowns na China e pelo conflito no Leste Europeu – devem seguir pressionando os custos de produção do setor industrial.