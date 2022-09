O Sebrae Minas abre inscrições para o Empretec em Ipatinga, na Regional do Vale do Rio Doce. O programa, que será realizado de 26 de setembro até 1º de outubro, é voltado para pessoas que desejam iniciar um negócio, gerir melhor o seu empreendimento ou descobrir novas oportunidades de atuação empreendedora. Serão 28 vagas disponibilizadas e os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 19 de setembro. Informações também pelo telefone (31) 3830-3300.

O Empretec é um seminário intensivo que utiliza a metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que visa estimular os 10 comportamentos empreendedor fundamental para transformar e potencializar os rumos do negócio. As atividades são distribuídas nos seis dias e totaliza 60 horas de imersão.

Conforme explica a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, o programa incentiva os praticantes a desenvolverem e ampliarem a visão empreendedora. “O empretec é uma grande oportunidade para desenvolver nos participantes a capacidade de identificar oportunidades, calcular riscos, buscar informações e estabelecer metas, com um conteúdo que tem como objetivo aperfeiçoar as habilidades do empreendedor” reforça a analista.

O processo para participar do programa inicia com a pré-inscrição, seguida por uma entrevista de seleção, que visa avaliar as características empreendedoras do candidato, permitindo traçar um perfil dos participantes do grupo.

RESULTADOS EXPRESSIVOS

Segundo dados do Sebrae, 67% dos empresários que participaram do Empretec aumentaram o faturamento de suas empresas e 75% declararam ter obtido aumento da renda mensal. A taxa de mortalidade entre empresas que passaram pelo treinamento é de apenas 7%, enquanto a média brasileira é de 46%.

Para saber mais, acesse o site do Empretec.

Serviço:

Empretec em Ipatinga

Data: 26 a 1 de outubro

Horário: a partir de 8h – carga horária de 60h

Inscrições: até 19 de setembro pelo site

Informações: (31) 3830-3300