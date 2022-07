O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) promoveu nesta terça-feira (12), o curso Técnicas Disney Excelência no Atendimento ao Cliente. A capacitação teve como foco, o aumento da competitividade por meio de ações que farão o cliente se sentir encantado ao comprar os seus produtos e ou serviços. O curso aconteceu no auditório da Fiemg, em Ipatinga.

“O mercado está ficando cada vez mais nivelado em termos de qualidade de produtos e competitividade. O diferencial está no ser humano e o nosso propósito nesse treinamento é trabalhar o profissional, o individual, o relacionamento em equipe e a excelência no atendimento, fazendo com que o cliente torne parceiro de vendas”, pontuou João Vidal, Consultor empresarial, Escritor e Especialista em treinamentos de alta performance.

Durante a capacitação o consultor abordou: Visão e comprometimento com os valores e metas da empresa; Estratégias para conectar e conquistar o seu cliente presencial e a distância; 10 passos para encantar o seu cliente; Como transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal e profissional; Os novos caminhos e formatos da venda nos dias atuais, além de dinâmicas.

Na oportunidade, Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, ressaltou a retomada das capacitações de forma presencial e pontuou a importância do tema. “Encantar os clientes é agregar valor e criar conexões, de modo que se tornem fiéis ao nosso negócio e o recomendem para outras pessoas. Tenho certeza que vocês sairão desse curso muito melhores que entraram”, disse.

A iniciativa do Sindicato, em parceria com o Programa FIEMG Competitiva, visa além de encantar clientes através do atendimento, trazer a clareza que o produto ou serviço são figurantes em um cenário em que a experiência é o verdadeiro protagonista.

Mais informações sobre o Sinpava e os cursos previstos para o 2º semestre de 2022 através do telefone 3824-2334 ou email sinpava@fiemg.com.br