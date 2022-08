A Prefeitura de Coronel Fabriciano prorroga para 15 de setembro o prazo para o contribuinte quitar o IPTU 2022 à vista e participar do sorteio de prêmios. O evento está confirmado para o dia 16 de setembro (sexta-feira) na Praça da Estação, a partir das 18h, com a participação do público. Serão sorteados 9 prêmios, incluindo um carro 0 km.

Para participar da campanha IPTU Premiado 2022, o cidadão precisa possuir imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário no município e ter feito o pagamento à vista do imposto até o dia 8 de julho, com o desconto de 20%; e com a prorrogação, até o dia 15 de setembro, sem o desconto (vale ressaltar, que apesar do prazo maior, o contribuinte não está isento de multa e juros).

As guias podem ser pagas em casas lotéricas e bancos credenciados: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Sicoob/Cosmipa.

A arrecadação com IPTU gera receita para o município investir em obras e políticas públicas voltadas para a Saúde, Educação, Limpeza Pública, Obras, Assistência Social em benefício da comunidade.

CUPONS PARA O SORTEIO

Para retirar o cupom, que dá direito à participação no sorteio dos prêmios, é preciso apresentar a guia do IPTU 2022 quitada à vista junto ao setor de Arrecadação da Prefeitura até 15 de setembro (véspera do sorteio). O cupom precisa ser preenchido e depositado na urna instalada no setor até às 17h do dia 16 de setembro, uma hora antes do sorteio.

A lista dos sorteados no IPTU Premiado 2022 será divulgada nas redes sociais oficiais e site institucional, após o sorteio, e também será afixada no hall da Prefeitura na segunda-feira, 19 de setembro.