A Prefeitura de Coronel Fabriciano firmou mais uma parceria para ampliar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes e aumentar a empregabilidade dos munícipes, sobretudo, os jovens. Por meio do Senac, o município oferta cursos gratuitos de vendedor, drenagem linfática manual, técnico em recursos humanos, técnico em informática, penteados, cuidador de idoso e assistente administrativo.

As inscrições são feitas no Senac (www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade). São exigidos os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado (emitido no máximo em 90 dias) e de escolaridade. Caso o aluno seja menor de idade, é necessário autorização dos pais ou responsáveis legais. As aulas são presenciais, na sede do Senac em Fabriciano, com certificação da instituição reconhecida em todo o país.

A diretora da unidade Senac no município, Priscila Martins de Lima Arantes Silva, explica que o Programa Senac de Gratuidade (PSG) é voltado para pessoas com renda de até 2 salários mínimos per capita. “Firmamos estes termo de cooperação mútua (Prefeitura e Senac) com objetivo de garantir o acesso à educação de qualidade para todos e de maneira gratuita”, conta.

Os cursos têm diferentes pré-requisitos, que podem ser consultados no site do Senac. Mas há oportunidades para pessoas com diferentes níveis de escolaridade e independente de faixa etária, inclusive, para estudantes que ainda estejam cursando o ensino médio. “Em caso de dúvida ou dificuldade no processo de inscrição, o futuro aluno pode entrar em contato com os canais de comunicação do Senac ou mesmo vir presencialmente à instituição”, completa.

O interessado pode fazer até dois cursos simultaneamente, desde que em horários diferentes. As aulas serão ministradas de segunda à sexta-feira. O Senac não oferece ajuda de custo e vale transporte.

INOVAÇÃO, EMPREGO E RENDA

O termo de cooperação técnica entre Prefeitura e Senac foi intermediado pela Secretaria de Governança Estratégica de Qualidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade Econômica que tem buscado parcerias e projetos de qualificação profissional, atração de novos negócios e empresas para a cidade e geração de emprego e renda.

“Esta é mais uma parceria com uma instituição de renome nacional com objetivo de qualificar e requalificar as pessoas conforme as demandas do mercado”, disse o gestor da pasta Daniel Papa. Além do Senac, hoje o município tem parceria e convênios com instituições como Senac, Fiemg, Emater-MG, Minas Fácil e instituições de ensino superior da região.