A Receita Federal disponibilizou, nessa segunda-feira (7), o Programa Gerador da Declaração (PGD), que marca o início da entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda. O prazo para envio da declaração se encerra no dia 29 de abril de 2022.

A partir de agora, a Faculdade Única de Ipatinga conta com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), onde oferecerá o serviço de atendimento gratuito à população de Ipatinga para a elaboração da Declaração de Imposto de Renda pessoa física – DIRPF 2022.

O atendimento faz parte do Projeto de Extensão da Faculdade Única e é executado pelos estudantes do curso de Ciências Contábeis com a supervisão dos docentes.

“A oferta do serviço ofertado tem como objetivo disseminar a educação fiscal e fomentar a responsabilidade social, formando melhores profissionais, com comprometimento social, onde a sociedade terá acesso a serviços contábeis e orientação tributária, capacitando os estudantes de ciências contábeis para o mercado de trabalho”, pontua o professor e coordenador do Projeto, José Geraldo Teixeira.

Ainda segundo José Geraldo, tradicionalmente, o período previsto para a entrega da declaração é marcado por diversas dúvidas e, pensando nisso, para ajudar os contribuintes nessa jornada, que a Faculdade Única de Ipatinga disponibilizará o atendimento, Ele ainda explica que, os dados dos documentos servem para a Receita cruzar informações, saber quanto você pagou de imposto ao longo do ano e verificar se houve sonegação ou não, e quanto antes o contribuinte munir-se dos documentos, mais tempo terá para correr atrás de alguma informação que faltou.

Para realizar o atendimento e solicitar o apoio da Declaração do IR 2022, os contribuintes interessados devem procurar o Núcleo de Apoio Fiscal – NAF na sede da Faculdade Única de Ipatinga, a partir do dia 14/03, localizada na Rua Salermo, No. nº 299, Bairro Bethânia, Ipatinga – MG.

O professor ressalta que é importante o contribuinte levar a declaração do ano de 2021, uma cópia do arquivo salva no computador ou uma versão impressa, que poderá agilizar o preenchimento da declaração, além de vários documentos como: informe de rendimento das empresas, CPF dos dependentes, informe de rendimento de bancos e corretoras, extrato do INSS para aposentados, recibos de médicos, dentistas e educação, comprovantes de compra e venda de bens, dentre outros.

Para mais informações, os contribuintes devem entrar em contato pelo pelo telefone (31) 98401-9972, de segunda a quarta-feira, das 15h às 20h.

QUEM DEVERÁ DECLARAR?

– Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70 no ano, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis.

– Contribuinte que recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil e que realizou operações na bolsa de valores, ou teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do IR.

– Contribuinte quem tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2021 e também que teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50.