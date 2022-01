A Gerência de Economia e Finanças Empresariais da Fiemg, vai intermediar o financiamento de instalação de energia solar em micro e pequenas empresas mineiras com faturamento anual de até R$ 30 milhões.

A linha de crédito virá do “BDMG Solar Fotovoltaico”, assim, as empresas entram em contato com a Fiemg, que media a negociação com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Entre as vantagens do programa estão a possibilidade de instalação e geração própria de energia de até 5MW; taxas de juros atrativas e prazo de até 72 meses para pagar, com seis meses de carência; e a chance de financiar 100% de projetos avaliados em até R$ 1 milhão, incluindo equipamentos e serviços.

Mais informações na Fiemg Regional Vale do Aço, com a correspondente bancário, Poliane Gomes, através do telefone 31 3822-1414, WhatsApp 31 9362-9116 ou e-mail pogomes@fiemg.com.br.