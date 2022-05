Dez feiras de negócios sindicais – destinadas a sindicatos empresariais filiados à Fiemg – vão ser realizadas em sete municípios mineiros, representando seis regiões do estado, entre 1º de julho e 14 de outubro deste ano. A definição dessas feiras, patrocinadas pela Fiemg e pelo Sebrae-MG, se deu por meio do edital Desenvolvimento Sindical (DS). Conheça a relação de todas elas logo abaixo.

O objetivo geral das feiras é apresentar tendências e inovações, boas práticas executivas, fornecer informações do respectivo setor, além de aspectos comerciais e técnicos. Com isso, podem dar visibilidade ao trabalho do sindicato, a fim de posicionar a entidade sindical na cadeia produtiva de sua representatividade.

As feiras de negócios sindicais oferecem palestras técnicas, exposição de produtos, apresentação de artigos técnicos científicos, rodadas de negócios, fóruns, reuniões, oficinas e showroons. E terão participação dos sindicatos, da Fiemg, das indústrias, da sociedade civil e de entidades governamentais. No âmbito das indústrias associadas, as feiras vão garantir a divulgação de soluções e produtos, para potencializar a geração de networking e, consequentemente, de novos negócios.

FESTIVAL DO VINHO MINEIRO

“Neste ano, faremos a primeira edição do Festival do Vinho Mineiro (em Andradas, no Sul de Minas), um projeto que vem sendo idealizado há dois anos. Será importantíssimo, mostrará a qualidade e o potencial do setor, que vem crescendo exponencialmente e consolidando seu nome em nível nacional. O Edital DS nos proporciona a realização e a construção de um novo calendário na história do vinho mineiro. Aguardem! Nos prestigiem e venham brindar conosco!”, conclama a presidente do Sindicato da Indústria do Vinho do Estado de Minas Gerais (Sindvinho), Heloisa Bertoli.

Com sede na capital, o Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento do Estado de Minas Gerais (Siprocimg) também comemora sua seleção. “A classificação do Siprocimg no edital é uma grande oportunidade para discutirmos temas dos mais abrangentes, como Sustentabilidade, Qualidade e Inovações Tecnológicas. A feira proporciona também o networking entre profissionais e empresas. O compartilhamento de ideias, conhecimento e inovações tecnológicas muito contribui para o engrandecimento profissional dos participantes e trará notáveis avanços para o setor”, pondera o presidente do sindicato, Lúcio Silva.

NOVAS PARCERIAS

“A proposta de desenvolver a feira do setor de alimentação em Pouso Alegre será uma grande oportunidade de potencializar as marcas de empresa de diversos seguimentos na região, buscar novas parcerias, gerando mais negócios, vendas, tecnologia, inovação e diversificação de produtos”, ressalta Joyce da Silva, do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Sul de Minas.

Dois dias de rodadas de negócios com empresas âncoras vão marcar a Feira Metalmecânica do Vale do Aço. A ação, ressalta Juliana Santos, executiva do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico da região, com sede em Ipatinga, servirá também para apresentar os serviços do sindicato, bem como os do Sistema Fiemg.

Caberá a Montes Claros, no Norte de Minas, sediar a Fashion Norte 2022, cuja proposta é estimular as empresas do setor de vestuário, moda e beleza da região a se mostrarem nos cenários regional, estadual e nacional. “A expectativa é de que o setor amplie sua visão da moda no mundo globalizado, além de que a feira colabore para a geração de novos negócios, para o fortalecimento do setor, através da troca de experiências e conhecimentos, enfim, que fomente o empreendedorismo”, avalia o executivo do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Norte de Minas Gerais, Ângelo Vieira da Silva.

CONHEÇA A RELAÇÃO DAS FEIRAS:

1 – Fashion Norte

Sindicato: Sindivest

Município: Montes Claros

Região: Norte

2 – Festival da Linguiça JF

Sindicato: SIA JF

Município: Juiz de Fora

Região: Zona da Mata

3 – Feira MetalMecânica do Vale do Aço

Sindicato: Sindimiva

Município: Ipatinga

Região: Vale do Aço

4 – Semana da Moda de Uberlândia

Sindicato: Sindivestu

Município: Uberlândia

Região: Triângulo Mineiro

5 – Festival do Vinho Mineiro

Sindicato: Sindvinho

Município: Andradas

Região: Sul de Minas

6 – 1º Feira de Alimentação e Panificação do Sul de Minas

Sindicato: Sinalsul

Município: Pouse Alegre

Região: Sul de Minas

7 – Minas Mark Waste

Sindicato: Sindilurb

Município: Belo Horizonte

Região: Central

8 – Feira Tecnológica do Setor Automotivo

Sindicato: Sindirepa

Município: Belo Horizonte

Região: Central

9 – Encontro de Fabricantes de Sorvetes MG

Sindicato: SIindsorvete

Município: Belo Horizonte

Região: Central

10 – 1º Seminário Técnico

Sindicato: Siprocimg

Município: Belo Horizonte

Região: Central