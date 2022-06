Para uma empresa alcançar o sucesso desejado é necessário contar com uma eficiente administração de seus recursos; especialmente, dentro de suas estratégias de gestão de estoque e gestão financeira.

Com foco nesses dois tipos de gerenciamento, a Fiemg Regional Vale do Aço e o Sebrae Minas promoverão nos dias 29 e 30/06, das 8h às 17h/8h às 12h, no auditório da Fiemg, em Ipatinga, o curso Gestão da Produção x Gestão Financeira.

Interessados poderão se inscrever pelo sympla através do link. O valor do investimento é R$ 170 para associados à Fiemg e R$245 público geral.

Dentre os temas do conteúdo programático, destaca-se: Introdução a sistemas de produção; Indicadores; Administração de materiais e logística interna; Padronização das atividades; Gestão de planejamento, programação e controle da produção e Gestão de Recursos Humanos.

“O curso propiciará além de uma melhor gestão financeira e da produção, a otimização de processos, aumento da produtividade e redução de falhas”, acrescenta Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de relações empresariais da Fiemg.

Mais informações: 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br