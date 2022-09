O sucesso financeiro da sua empresa começa com uma gestão de custos de qualidade. Visando orientar a respeito desse tema, a Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae Minas, promoverá o curso Gestão de Custos para o setor industrial, nos dias 28 e 29/09, das 8h às 17h/8h às 12h, na sede da Fiemg, em Ipatinga.

Interessados poderão se inscrever no sympla através desse link. O valor do investimento é R$170 para associados à Fiemg e R$250 para o público geral.

No conteúdo programático: Planejamento; Caminho crítico e gargalos; orçamentos e seus modelos, paramétrico e detalhado; Planilhas de orçamentação – Sistemas e Importância do controle de custos.

“Esse tema é de extremo interesse, uma vez que o planejamento, o controle e a gestão de custos estão diretamente ligados ao desempenho almejado e a sustentabilidade do negócio”, reforça Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de relações empresariais da Fiemg.

Mais informações: 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br