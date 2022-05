A Fundação Renova, em parceria com o Senai Rinaldo Campos Soares, está com inscrições abertas até o dia 27/05, para o curso de Montagem e Desmontagem de Andaimes.

Para se inscrever basta ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. O curso tem carga horária de 40 horas e será ministrado no Senai de Ipatinga, do dia 30/05 ao dia 03/06.

“A oferta de emprego para montadores de andaime nos próximos meses chegará a 600 vagas para atender as empresas do Vale do Aço. Por se tratar de um treinamento de curta duração é uma ótima oportunidade para as pessoas que buscam qualificação na nossa região”, pontua Kléber Muratori, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon) Delegacia Vale do Aço.

Para efetuar a inscrição, basta comparecer à Secretaria do Senai que fica na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga; munido de documentos pessoais e de comprovação de escolaridade.

Mais informações no SENAI: 31 3822-9604