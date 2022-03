Uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo vai construir uma nova fábrica no Brasil, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) em solenidade na cidade do Sul do estado. Essa será a terceira unidade da Midea no país, com expectativa de geração de cerca de 500 postos de trabalho diretos na região.

O governador Romeu Zema participou do evento de forma virtual e ressaltou que a chegada ao Estado de mais uma empresa que atua em todo o mundo é prova de que os esforços para desburocratizar, atrair novos negócios e gerar empregos estão dando resultados.

“A vinda de mais esta empresa de renome mostra o quanto estamos empenhados em atrair investimentos e gerar empregos. Estamos fazendo avanços expressivos em Minas. O IBGE mostrou crescimento de 5,1% no PIB mineiro em 2021, superior ao desempenho brasileiro, de 4,6%. Com as facilidades que temos proporcionado a quem gera emprego, os resultados começam a surgir em Minas Gerais. E Pouso Alegre é destaque”, afirmou o governador.

A negociação do projeto durou cerca de um ano e contou com esforços das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Fazenda e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além da Invest Minas e da Prefeitura de Pouso Alegre.

A vinda da Midea se soma a outras grandes empresas multinacionais que acreditaram em Minas Gerais. Já foram atraídos cerca de R$ 70 bilhões de capital estrangeiro, com potencial geração de 24 mil empregos.

PRODUÇÃO DE REFRIGERADORES

A Midea já fabrica aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas na unidade de Manaus, em conjunto com a Carrier, e sistemas de climatização comercial em Canoas, no Rio Grande do Sul. A fábrica de Pouso Alegre será voltada para a produção de refrigeradores da marca.

“Nos últimos anos, crescemos de forma significativa nossa participação de mercado entrando em várias categorias de eletrodomésticos com produtos importados, agora chegou a hora de investir em manufatura local para continuar crescendo. Nossa meta é estar entre os três principais players do mercado em até cinco anos. Estamos muito confiantes em alcançar este objetivo”, comenta Felipe Costa, CEO da Midea Carrier.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, avalia que a vinda de novos negócios e a expansão de empresas já instaladas no estado são a prova que os esforços do Governo de Minas para desburocratizar e facilitar a vida dos empreendedores estão dando resultados na prática.

“A consequência dessas iniciativas é a transformação de Minas Gerais em o melhor lugar para se investir no pais, impulsionando o crescimento econômico regional e contribuindo para a geração de mais emprego e renda para os mineiros, que é o nosso foco”, destaca o secretário.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Pouso Alegre, Paulo César Figueiredo, a união de esforços entre Estado e município foi fundamental para a atração de mais esse grande investimento. “As negociações vinham ocorrendo desde o ano passado de forma transparente e ágil. Os incentivos oferecidos pelo Estado e pelo município, a segurança nas informações, aliados à privilegiada localização e excelente infraestrutura da cidade de Pouso Alegre foram fatores decisivos”, afirmou.

CADEIA DE FORNECEDORES

Além dos empregos diretos em Pouso Alegre, a fábrica da Midea também reforça as oportunidades de crescimento para toda a cadeia de fabricação de eletrodomésticos na região, que possui outra fábrica de eletrodomésticos.

O gerente de atração de investimentos da Invest Minas, Claudio Luis, pontua que “o favorável ambiente de negócios em Minas Gerais, incentivado pelo governo estadual, seu posicionamento logístico, entre outros benefícios, aliados às parcerias com os municípios, proporcionam a atração de importantes empreendimentos como este, que colaboram para a diversificação e fortalecimento do setor produtivo em nosso estado”.

SOBRE A MIDEA

A Midea foi fundada em 1968, atualmente é uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, presente em mais de 200 países com aproximadamente 150 mil colaboradores e está na lista das 500 maiores empresas do mundo pela Fortune Global 500 (2020). No Brasil, iniciou seus negócios como importadora e fortaleceu sua presença em 2011 através de uma Joint Venture com a Carrier.

Detentora das marcas Midea e Comfee, possui também o direito de uso da marca Toshiba-Lifestyle para eletrodomésticos e portáteis. A empresa oferece tecnologia de ponta em seus diferentes produtos de ar-condicionado e eletrodomésticos, levando eficiência energética, praticidade e conforto para ambientes residenciais e comerciais, contribuindo para o bem-estar das pessoas e a sustentabilidade do meio ambiente.