O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), subiu 4,5 pontos em abril, para 79,5 pontos, maior nível desde dezembro do ano passado (81,8 pontos).

De acordo com o Valor Econômico, essa foi a primeira alta após cinco meses seguidos de queda. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 1,0 ponto, para 76,5 pontos.

“Depois de cinco meses de queda, o IAEmp voltou a subir em abril. A melhora no mês precisa ser contextualizada porque o indicador continua em patamar baixo e foi puxada pelo setor de serviços, que foi mais impactado por ondas da pandemia, como no início em 2022, e que ainda tem espaço para recuperação. O principal desafio nos próximos meses será a manutenção desse resultado positivo que dependerá da melhora do ambiente macroeconômico”, afirma Rodolpho Tobler, economista do FGV Ibre, em comentário no relatório.

Em abril, os sete componentes do IAEmp contribuíram positivamente para o resultado. O principal destaque foi o Indicador de Situação Atual dos Negócios de Serviços e da Indústria, que contribuiu com 1,6 e 1,2 ponto respectivamente.