A Indústria mineira faturou 2,1% a mais em 2021, é o que aponta a Pesquisa Indicadores Industriais, realizada pela FIemg. O desempenho positivo da indústria da transformação – com aumento das vendas para os mercados, interno e externo, e elevação dos preços de venda em empresas do segmento – explica o crescimento do indicador da indústria geral (indústria de transformação + indústria extrativa).

As horas trabalhadas na produção registraram expansão, justificada pelos crescimentos nas duas indústrias – de transformação e extrativa. Os índices referentes ao mercado de trabalho – emprego, massa salarial e rendimento médio real – avançaram em dezembro. Em 2021, a ampliação do calendário de vacinação contra a Covid-19 e, consequentemente, a flexibilização das medidas de distanciamento social fomentaram a recuperação da indústria.

A reedição de medidas como o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda também contribuiu para a mitigação dos impactos econômicos negativos da pandemia. Entretanto, para os próximos meses, é esperada uma desaceleração da atividade, na esteira da redução do ritmo de crescimento global – especialmente da China –, e da persistência de gargalos como a restrição da oferta de insumos e matérias-primas.

Em âmbito nacional, a inflação e o desemprego em patamares elevados, bem como as incertezas com relação ao cenário político, devem contribuir para a piora da atividade.