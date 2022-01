O governo de Ipatinga abriu nesta quinta-feira (20) mais um importante canal de interação com foco na geração de empregos e renda na cidade e Região Metropolitana do Vale do Aço. O prefeito Gustavo Nunes participou, juntamente com o seu vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur), Allex Espírito Santo, e também o secretário de Governo, Roberto Soares, de uma reunião com representante da Câmara de Comércio e Indústria do Emirado Árabe de Dubai. O objetivo é atrair investimentos, buscar parcerias e viabilizar a promoção de negócios na região.

Durante a reunião, que aconteceu de forma on-line com Mohammed Mohammed, gerente Sênior de Vendas Corporativas do DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) – a zona franca que mais cresce no mundo, segundo avaliação de organismos internacionais especializados -, o prefeito Gustavo Nunes destacou a importância de buscar recursos inovadores e à altura da representatividade do Vale do Aço para melhoria da qualidade de vida na região. “Minha missão enquanto chefe do Executivo é apoiar a implantação e fomentar investimentos da iniciativa privada que representem boas práticas de negócios. Ipatinga hoje detém o 8º maior PIB de Minas Gerais e o 4º maior do interior do Estado. Temos oportunidades e sinergias com as empresas e fornecedores locais que devem ser estudadas e aproveitadas”, adiantou o prefeito.

“Estamos buscando há alguns meses uma aproximação com diversos investidores visando o apoio mútuo em relações comerciais que possam, efetivamente, contribuir para o incremento da economia do município e da região, e é nesse contexto que nos comunicamos com esta Câmara de Comércio tão representativa. Reconhecidamente, Dubai é atualmente considerado um dos maiores polos de desenvolvimento do mundo, sediando o maior centro comercial do mundo”, destacou o secretário da Semdetur, Allex Espírito Santo.

O secretário de Governo de Ipatinga, Roberto Soares, ressaltou que “uma das prioridades da administração atual é ampliar as relações comerciais, culturais e turísticas da cidade, criando e diversificando atrativos, com iniciativas que deverão repercutir positivamente não só no ambiente local, mas também no entorno do município”.

Também acompanharam a agenda o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Argileu Alves, e o gerente da seção de Turismo da Semdetur, Sérgio Moreira.

PADRÃO DE FOMENTO ECONÔMICO

O DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), do Emirado Árabe Unido de Dubai, eleito a ‘Zona Franca Global do Ano’ pela revista fDi Intelligence, ligada ao grupo Financial Times, é a autoridade do governo de Dubai em comércio, empresas e commodities.

Dubai, o mais conhecido dos sete emirados dos Emirados Árabes Unidos, é hoje um dos mais importantes polos de visitação turística do planeta. A economia local baseia-se não somente na produção e exportação de petróleo, que representa apenas 7% de suas fontes de receita. A cadeia de negócios é impulsionada sobretudo pela movimentação financeira das empresas transnacionais, além da Zona Franca.

Cada emirado possui autonomia de atuação na economia, sociedade e relações internacionais. Por isso, Dubai desenvolveu uma estratégia própria de atração de turistas e investimentos externos.