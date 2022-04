A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) têm promovido um diálogo entre a Cemig e o setor industrial, por meio do Lado a Lado – Energia da Indústria. Nessa terça-feira (12), foi a vez da Fiemg Regional Vale do Aço receber o evento com o objetivo de garantir que as demandas das indústrias por energia sejam expostas e solucionadas junto à concessionária.

“Nós da Cemig temos o maior prazer e interesse em participar de eventos que buscam tratar os problemas com soluções para garantir o fornecimento de energia initerruptamente. Estamos à disposição e temos trabalhado diuturnamente com nossas equipes para inspecionar e dar as manutenções preventivas em nossas redes, objetivando garantir a melhor qualidade no fornecimento e o melhor tempo de resposta nos casos de interrupções acidentais”, justificou Harrison Gonçalves, engenheiro líder da Cemig Regional Ipatinga.

Segundo o engenheiro, o Vale do Aço tem o privilégio de estar inserido numa malha elétrica com uma cobertura favorável para atender às demandas do mercado energético. “Conforme apresentado, estamos com obras em andamento e outras em fase de planejamento que visam melhorar ainda mais a disponibilidade de carga para o mercado residencial, comercial e industrial da região”, disse.

De acordo com Alisson Guedes, gerente de planejamento da expansão, de 2009 a 2018, a Cemig investiu R$ 20 bilhões fora do estado e perdeu em torno de R$ 13 bilhões. Entre os principais projetos que a concessionária vem se dedicando, o “Focar em Minas e Vencer” prevê o investimento de R$ 7,8 bilhões na melhoria e expansão dos serviços prestados no estado para 2022.

“O Vale do Aço é uma das regiões mais beneficiadas nesse programa. Temos previsto para este ano, investimentos na ordem de R$250 milhões em subestações, rede de manutenção, troca de medidores e instalação de medidores mais modernos, investimentos de ligação de plantas distribuídas e outros tipos de melhorias”, concluiu.

Na oportunidade, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, agradeceu a iniciativa e parceria. “A energia é essencial para todo e qualquer empreendimento e contribui para o aumento de competitividade e sustentabilidade. Esperamos com esse encontro estreitar relacionamento com a Cemig, solucionar problemas que impactam na produtividade das indústrias e abrimos um canal para cadastro de fornecedores visando atender demandas da concessionária”, endossou.

Rafael Eugênio Fernandes, empresário, parabenizou pela oportunidade. “Foi uma iniciativa muito positiva, pois estimula o diálogo entre a Cemig e o consumidor da indústria e do comércio. Pontuamos alguns problemas e aguardamos agilidade e prioridade nas demandas apresentadas, visando futuros investimentos”, destacou.