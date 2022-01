Em breve, Ipatinga e região terá mais uma opção no mercado atacadista com a abertura da Assaí. A empresa, que será inaugurada nos próximos meses, irá movimentar a economia local, com geração de emprego e renda. Um processo seletivo está aberto para selecionar profissionais para ocupar as mais de 250 oportunidades que serão disponibilizadas em diversas áreas de trabalho.

A nova loja será inaugurada na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.765, no bairro Ferroviários, e será um passo importante para a economia do Vale do Aço, em especial para Ipatinga que tem como proposta para os próximos anos o investimento no crescimento da cidade, com foco em todas as áreas, e para isso, o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur), Allex Oliveira, afirmou que o município está de portas abertas.

“Estamos felizes com a vinda do Assaí e acreditamos no potencial desta empresa que será mais uma conquista para o município e para a população. Ressalto que Ipatinga tem todos os atrativos para receber empresas dos mais diversos segmentos e o Governo Municipal não medirá esforços para garantir que as pessoas prosperem em nossa cidade. Nosso objetivo é sermos referência na geração de emprego, renda e qualidade de vida”, enalteceu o secretário.

Entre vagas de emprego que oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, estão: chefe de seção; fiscal de prevenção de perdas; repositor de mercadorias; operador de caixa; auxiliar de manutenção; operador de empilhadeira; auxiliar de cozinha; açougueiro e auxiliar de açougue. As funções incluem oportunidades para pessoas com deficiência, e os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site: https://expansaoassaiipatinga.gupy.io/ até o dia 16 de fevereiro.

Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo foi adaptado com uma série de medidas para garantir a segurança dos participantes, colaboradores(as) e clientes da rede.

“Ficamos muito contentes por ampliar a nossa presença neste estado, que nos recebeu tão bem. A cidade de Ipatinga é um importante polo industrial na região do Vale do Aço, concentrando pequenos e médios comerciantes, público do Assaí. E ainda, pertence a uma região estratégica, o que nos possibilitará atender tanto consumidores finais quanto empreendedores das cidades vizinhas. Essa loja atenderá a demanda do município por um atacado que leve economia, experiência superior de compras e sirva de estoque aos comerciantes da região. Além disso, queremos manter o alto padrão de atendimento, conhecido e aprovado pelos mineiros.” comenta Murilo Coelho, Diretor Regional do Assaí em Minas Gerais.

ASSAÍ ATACADISTA

A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Atualmente o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, com 212 lojas. No Estado de Minas Gerais, a rede conta, atualmente com 3 lojas – em Uberlândia, Contagem e Sete Lagoas, e mais duas estão prevista para este ano: uma nova unidade em Betim e, brevemente, também em Ipatinga.