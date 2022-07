Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da bolsa brasileira, disse que não gosta de ações de varejistas, como Magazine Luiza. Para justificar, o economista de 83 anos afirmou que a empresa de Luiza Helena Trajano vai quebrar, assim como aconteceu com muitas outras.

“Das empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram, e as próximas quebrarão. Magazine Luiza um dia vai quebrar. Não sei quando, mais vai quebrar. Eu não sou profeta, estou falando em termos de histórico. Veja, quebraram a Casa Centro, o Mappin, a Ultralar. Máquina de Vendas e Via também estão penduradas”, declarou durante participação no Irmãos Dias Podcast.

De acordo com Barsi, os investidores que apostam em varejo estão “mal informados”.

Acompanhando uma tendência de queda que já se estende por quase dois anos, as ações do Magazine Luiza fecharam o mês de junho deste ano com um recuo de mais de 30%. Ao longo dos últimos 20 meses, a diminuição do preço dos papéis da varejista chega a mais de 91%.

Junho não foi mesmo um bom mês para Luiza Helena Trajano. A Forbes divulgou em sua edição do último dia 14 que a empresária saiu da lista global de bilionários da Forbes.

De acordo com a revista, a fortuna da empresária está em queda desde julho de 2021, quando chegou ao recorde de 5,6 bilhões de dólares (R$ 28,6 bilhões).

Fonte: Pleno.News