Após um período de turbulência imposto pela pandemia de Covid-19, trabalhadores mineiros contam agora, nesta primeira semana de 2022, com milhares de oportunidades para tentar ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Os 133 postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), coordenados em Minas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), estão disponibilizando 3.798 vagas de empregos, sendo 383 em Belo Horizonte e Região Metropolitana. São postos de trabalho com remunerações que variam de um a mais de cinco salários mínimos.

Na capital mineira são 208 vagas de emprego. Existem, por exemplo, 16 postos de trabalho sendo oferecidos para gerentes de lojas e de supermercados, com ganhos entre dois e três salários mínimos. Já com remuneração um pouco menor, de até dois mínimos, há também 11 oportunidades para cozinheiro geral.

Há, também, postos de trabalho para gerentes de lojas, marceneiro, eletricistas, engenheiros, arquitetos, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos e advogados.

Todas as vagas de emprego disponibilizadas pelas unidades do Sine em Minas podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.

DADOS E QUALIFICAÇÃO EM DIA

O superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e à Economia Popular Solidária da Sedese, Marcel de Souza, salienta que é muito importante que o trabalhador mantenha seus dados atualizados no Cadastro do Sine para que, tão logo surjam as oportunidades de trabalho, as unidades chamem esse profissional para participar do processo seletivo.

“Ao mesmo tempo, sempre insistimos para que o trabalhador se qualifique o máximo possível, porque as empresas têm sido cada vez mais rigorosas e criteriosas no processo seletivo. Então, as pessoas mais especializadas e com maior grau de escolaridade e capacitação são as que têm maior facilidade em conquistar essas oportunidades de emprego”, ressalta, enfatizando também a importância de as pessoas estarem sempre se reciclando.

CAGED

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados em dezembro do ano passado, Minas Gerais havia registrado o 11º mês positivo na geração de empregos formais. Para se ter ideia, foram gerados 24.035 postos de trabalho em novembro, decorrentes de 183.883 admissões e 159.848 desligamentos. No ranking nacional de saldos de emprego, o estado ficou na 3ª posição, atrás apenas de São Paulo (76.952 postos) e Rio de Janeiro (35.654).

No acumulado de janeiro a novembro de 2021, foram 327.870 novas oportunidades criadas.

Os próximos dados do Caged devem ser divulgados na última semana deste mês.