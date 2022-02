Minas Gerais fechou 2021 com a geração acumulada de 305.182 empregos formais, resultado da admissão de 2.202.162 trabalhadores e do desligamento de 1.896.980. Segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, todos os setores registraram desempenho positivo, liderado por serviços (124.079), comércio (68.846), indústria (65.587), construção civil (31.804) e agropecuária (14.866).

“Após 11 resultados positivos na geração de emprego, a criação de mais de 300 mil postos de trabalho no acumulado de 2021 reflete uma trajetória de recuperação do mercado formal em Minas Gerais, motivada pelos setores de serviço e comércio, os principais atingidos no início da pandemia, o que traz as perspectivas de um cenário otimista para 2022”, avalia Amanda Siqueira Carvalho, diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho, da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvolvimento Social (Sedese).

Em dezembro do ano passado, o saldo de empregos formais no estado ficou negativo em 22.771, com 150.587 admissões e 173.358 desligamentos. O resultado é inferior tanto a novembro, que registrou saldo positivo de 21.240 empregos formais, quanto em relação a dezembro de 2020, quando o saldo ficou negativo em 11.946.

Numa análise setorial, em dezembro de 2021 apenas o setor de comércio teve saldo positivo, com a abertura de 2.970 vagas formais de trabalho.

BRASIL

No Brasil, também em 2021, houve a geração de 2,73 milhões de empregos com carteira asssinada, com 20.699.802 contratações e 17.969.205 demissões. Assim como em Minas, o resultado apresentou uma melhora em relação a 2020, quando foram fechadas 191.455 vagas formais.

Em dezembro, no Brasil, houve o corte de 265.811 postos de trabalho, contra 157.474 em igual mês de 2020. No mês de novembro do ano passado, no entanto, houve a geração de 300.181 empregos com carteira assinada.