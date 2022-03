À medida que o governo de Minas atrai mais investimentos e que a cobertura vacinal aumenta no Estado, é expandida também a oferta de vagas de emprego para profissionais com nível superior completo, incompleto e mestrado.

Em 38 meses, Minas Gerais atraiu negócios da ordem de R$ 209 bilhões e conta com 81% da população com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Dessa forma, enquanto a pandemia arrefece a atividade econômica é retomada.

Minas conta hoje, com 7.404 vagas de emprego nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Deste universo, 506 são destinados para os candidatos com nível superior em todo o estado.

As funções com o maior número de oportunidades são Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Escritório e Assistente Administrativo. Para os profissionais com mestrado, a oferta é para Pesquisador de Engenharia Metalúrgica. Os salários chegam a R$ 8.484.

Todas as vagas de emprego disponibilizadas pelas unidades do Sine em Minas podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Minas Gerais registrou, no ano passado, saldo de 305.182 postos de trabalho, resultado da admissão de 2.202.162 de trabalhadores e do desligamento de outros 1.896.980.