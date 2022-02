A fim de apresentar aos contribuintes e contadores todos os aspectos e especialmente a funcionalidade do novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que será adotado pela administração, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Fazenda, promoveu nesta terça-feira (15) uma série de workshops, para diferentes classes.

Foram três workshops com informações sobre o documento que normalmente é utilizado para formalizar a venda de produtos e serviços. Dois deles ocorreram de forma online, um destinado aos gerentes de instituições financeiras, às 14h, e outro destinado aos tabeliães no município, às 15h. Houve, também, um módulo presencial, às 8h, na sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), no centro da cidade, que teve como público-alvo os contadores, administradores, gestores e empreendedores em geral.

“Foram três workshops nesta terça, para os mais variados públicos, a fim de prestar esclarecimentos sobre o novo sistema de nota fiscal eletrônica que adotaremos já neste ano de 2022. De forma on-line ocorreram os que apresentaram o novo sistema para declarações de ISSQN de instituições financeiras e de atos cartoriais, e o workshop presencial, que ocorreu no auditório da Aciapi, abordou o sistema para declarações de serviços tomados e prestados”, detalhou o secretário de Fazenda de Ipatinga, Mateus Shinzato.

O contador Welbert Andrade ressaltou a importância do workshop para a sua classe. “O curso é bastante interessante, uma vez que nós como contadores somos agentes diretamente envolvidos e isso serve de aprendizado para operarmos o novo sistema. É importante trabalharmos sempre em conjunto com a Prefeitura e dirimir qualquer dúvida, uma vez que ele será operado por nós, mas evidentemente sempre com a supervisão do Executivo”, concluiu.