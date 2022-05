A Fiemg Regional Vale do Aço promoverá nos dias 25 e 26 de maio, das 14h às 17h, o curso Orçamento Empresarial. O objetivo, segundo o analista empresarial da entidade, é discutir e apresentar aos participantes ferramentas de validação e mensuração das metas propostas no planejamento estratégico.

“O curso será presencial e terá um rico conteúdo programático que vai desde cenários macro e microeconômicos à mensuração de resultados e relatórios gerenciais. Uma excelente oportunidade de agregar conhecimento”, endossa Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de relações empresariais.

Interessados poderão se inscrever no sympla através do link. O valor do investimento é R$140,00 para associados à Fiemg e R$200,00 público geral.

A Fiemg fica na Av. Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga. Mais informações através do telefone 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br