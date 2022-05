Nesse ano a prefeitura está concedendo desconto de 15% para quem pagar o tributo à vista até o próximo dia 6. O valor com o desconto já vem destacado em vermelho na própria guia que foi enviada para a casa dos moradores. Já foram enviadas cerca de 35 mil guias por meio dos Correios.

O IPTU também pode ser parcelado em até 9 vezes, desde que a parcela seja de no mínimo R$ 42. No caso de dúvidas, o contribuinte deve procurar o setor de atendimento no andar térreo da Prefeitura (Avenida Acesita, nº 3230, Bairro São José) ou no posto de atendimento do Terminal Rodoviário.

As guias também podem ser acessadas pelos moradores por meio da internet. Basta acessar o site da www.timóteo.mg.gov.br, clicar no banner IPTU 2022 – Emitir Guia de IPTU – CLIQUE AQUI. Ao clicar, uma nova página se abrirá com duas opções para gerar o documento: 1ª – digitar no campo “Imóvel”, preencher com seis números; 2ª – ou digitar também a inscrição imobiliária, com 14 dígitos. Esses números estão no campo superior à direita no campo “Origem do Débito”, onde constam os dados do imóvel de uma guia antiga do IPTU.