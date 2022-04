A última semana de abril começa com mais de 7,5 mil vagas de emprego disponíveis em Minas Gerais conforme o Painel de Informações sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine/MG). Interessados podem ser consultadas pela internet ou em uma das 133 unidades do Sine espalhadas pelo estado.

De acordo com a última atualização do painel, dessa segunda-feira (25/4), o total de vagas nos postos é de 7.584, sendo 234 para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as unidades, o Sine de Uberlândia é o que concentra o maior número de oportunidades, 1.201. Logo em seguida vem o Sine de Mariana, com 734 vagas, e o Sine BH Central de Vagas, com 606.

Em relação às ocupações, a maior parte das oportunidades está voltada para a área da construção. São 677 oportunidades para servente de obras, 597 para pedreiro, 520 para alimentador de linha de produção, 300 para motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), 255 para carpinteiro.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as unidades do Sine disponibilizam 2.889 vagas, 136 para PCDs. As unidades com mais vagas são Mariana, BH Central de Vagas, Itabirito (434), Sine Itatiauçu (207) e Igarapé (119).

Todas as vagas de emprego disponibilizadas pelas unidades do Sine em Minas estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Interessados também podem se cadastrar no app Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O atendimento presencial é feito por meio de agendamento pela internet.

PAINEL DO SINE

O Painel de Informações sobre o Sine/MG é administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). A consulta foi disponibilizada pelo Governo de Minas em fevereiro deste ano. Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do estado. Há filtros por região, município, ocupações e unidades.