A Invest Minas, agência de atração de investimos vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), e a Climate Bonds Initiative (CBI) assinaram um acordo incluindo diversas ações para o desenvolvimento do mercado de “finanças verdes” no estado. A organização internacional atuará em conjunto com a Invest Minas para sensibilizar e informar entes governamentais, investidores e empresas mineiras de forma a sensibilizá-los sobre a importância de uma economia sustentável e as oportunidades de investimento verde no Brasil, que já movimentou US$ 11,7 bilhões.

A CBI estima que sejam necessários US$ 90 trilhões para transformar a economia global em uma economia de baixo carbono e resiliente às mudanças climáticas nos próximos 30 anos; e cerca de 70% desse investimento deverá acontecer em economias emergentes. Uma das principais ferramentas para acelerar ações neste sentido é a emissão de títulos de dívida rotulados e destinados especificamente para financiar projetos de sustentabilidade, os chamados títulos verdes.

“Temos uma janela curta de ação e juntar esforços será importante para alcançarmos esse objetivo. Desenvolver finanças sustentáveis no âmbito subnacional é de extrema importância, portanto estamos entusiasmados em contribuir para as discussões do estado de Minas Gerais. É significativo o interesse do Invest Minas em entender as oportunidades e desafios dessa agenda para que também possam atrair esse tipo de investimento para região”, diz Leisa Souza, Head da América Latina, da CBI

Para o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, o trabalho da CBI junto aos investidores e empresários mineiros ajudará a acelerar a mudança para uma economia verde. “O mercado está com apetite grande para apoiar bons projetos que tenham como foco a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. Nós estamos acompanhando diversos setores crescendo em Minas, com apoio do Governo do Estado, mas ainda estamos abaixo do nosso potencial. A parceria com a Climate Bonds vai nos ajudar a disseminar melhor essas ideias e ajudar as empresas a aproveitarem o momento para se prepararem para as oportunidades que estão aparecendo”, observa.

As primeiras ações em conjunto entre a Climate Bonds e Invest Minas serão o alinhamento dos setores prioritários para o Estado e identificação de quais áreas possuem potencial para acessarem esse mercado, além da elaboração de artigos, trazendo dados sobre os mercados globais e regionais

RACE TO ZERO

Essa parceria reforça a preocupação do governo de Minas em tornar a economia mineira mais verde e ambientalmente sustentável. Desde 2019, a atual gestão vem implementando diversas ações neste sentido.

Minas foi o primeiro estado da América Latina e Caribe a aderir à campanha mundial Race to Zero para zerar emissões de carbono. Com o protocolo de intenções, o Estado se compromete a convergir esforços para reduzir e neutralizar a emissão de gases e a fomentar o desenvolvimento sustentável em seu território.

Durante a COP 26, em Glasgow, o Estado atualizou o Plano de Energia e Mudanças Climáticas em até 12 meses, estabelecendo medidas para zerar as emissões até 2050. Até 2030 deve ser estipulada uma meta intermediária de redução de emissões dos gases.

O governo ainda incentiva os investimentos em setores estratégicos, como a produção de energia limpa. No fim de 2021, o Estado isentou tributos para importação de equipamentos para geração de energia pelo sol e pelo vento, o que deve contribuir para consolidação de Minas como líder nacional em geração fotovoltaica.