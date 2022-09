O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou nessa quinta-feira (15), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre a recuperação econômica pós-pandemia, a geração de empregos no mercado formal e informal e o posicionamento do Brasil no cenário econômico mundial.

Sobre o desemprego, Guedes antecipou que o Brasil deve fechar o ano de 2022 com a taxa de desocupação mais baixa dos últimos 15 anos – por volta de 8%.

Outra marca histórica atingida em 2022, citada por Paulo Guedes, é que, também pela primeira vez, o Brasil conta com 100 milhões de pessoas que estão empregadas. “Todos os setores, em todas as regiões, criaram empregos”, complementou.

Paulo Guedes prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve chegar a 3% – bem acima das expectativas do primeiro semestre. “Voltamos em ‘V’. O Brasil bateu no fundo e voltou rápido. Esse ano, que diziam que seria de recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Diziam que o Brasil iria crescer 1%, agora já está em 2,7%. Eu acho que vamos chegar a 3%”, afirmou o ministro.

Ainda de acordo com o ministro da Economia, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), criado em 2020 para ajudar micro, pequenos e médios empresários e empreendedores brasileiros a manterem e investirem em suas empresas, deve se tornar uma política permanente.